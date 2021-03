PRAHA - Piaty a zároveň záverečný diel minisérie o jedinej žene na českom tróne Márii Terézie pripravuje v týchto dňoch štáb režiséra Roberta Dornhelma. Filmári sa v apríli vrátia do Valtíc a do Kroměříža, kde padne prvá klapka finále obrovského koprodukčného projektu. Natáčať sa bude okrem iného na zámkoch Slavkov, Milotice, Jaroměřice a v kláštore Plasy. Oznámila to hovorkyňa ČT Karolína Blinková.