BRATISLAVA - Svetová kinematografia vyprodukuje ročne obrovské množstvo filmov, no len niekoľko sa zapíše do zoznamu veľmi obľúbených, kritikmi milovaných či divákmi vyhľadávaných. My sme si pre vás prichystali výber tých najlepších a najobľúbenejších filmov z roku 2001, kedy uzreli svetlo sveta aj tie najväčšie a najobľúbenejšie filmové série. Áno, od premiéry týchto filmov už ubehlo 20 rokov...