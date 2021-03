Málokto si to zrejme uvedomuje, no niektoré veci počas dňa sa dejú zakaždým v rovnakom čase. Prvá šálka kávy, raňajky, ale aj veľká potreba. Podľa odborníka tak, ako my máme nejaký denný režim, tak isto aj naše hrubé črevo má vlastné vnútorné hodiny.