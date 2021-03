BRATISLAVA - Niektorí predajcovia sú takí šikovní, že si od nich neraz kúpime aj to, čo sme vôbec neplánovali. Dokážu nás dostať presne tam, kam potrebujú a my si to ani nestihneme uvedomiť. Metódy pôsobenia na iných sa môžete naučiť aj vy a využiť aj v bežnom živote.