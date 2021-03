Maldivy

Zdroj: SITA/AP

V tomto roku doposiaľ na dovolenku do exotiky odletelo približne 30.000 Slovákov. Najviac cestovali do Spojených arabských emirátov, na Maldivy, Zanzibar, do Dominikánskej republiky a Egypta. Informoval o tom prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Cestovanie cez cestovné kancelárie je podľa neho momentálne najbezpečnejšou formou cestovania.