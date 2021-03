Návšteva domácich trhov patrí k obľúbeným cestovateľským zážitkom. Sledovať slovné výmeny medzi predavačmi a nakupujúcimi, cítiť omamné vône rôznych delikates a potom ochutnať tú, ktorá sa vám najviac zapáči – to sa do pamäte vryje azda viac ako návšteva známej pamiatky. Nemusia to však vždy byť len pozitívne spomienky, v Ázii totiž predávajú aj také jedlo, z ktorého sa Európanom zdvíha žalúdok.