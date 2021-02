LOS ANGELES - A je to tu! Film Spider-Man: No Way Home je skutočný názov tretej časti Spider-Manovi z dielne Sony Pictures a Marvel Studios, v ktorom hlavnú úlohu pavúčieho hrdinu stvárňuje Tom Holland. Do kín by sa mal film dostať 17. decembra. Prezradilo to video zverejnené na sociálnych sieťach hviezd a Marvelu. Predtým sa však hrdinovia filmu postarali medzi fanúšikmi o poriadny chaos.