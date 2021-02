LOCKDOWN je poriadny zaberák na psychiku: Doktorka má 10 tipov, ktoré vám pomôžu udržať balans

LONDÝN - Opatrenia zamedzujúce sociálny kontakt síce chránia fyzické zdravie, ale v období, keď trávite viac času v domácej izolácii, by ste nemali zabúdať na zdravie psychické. Udržať sa vo forme a v pohode počas lockdownu sa môžete aj vďaka jednoduchým a dostupným trikom odporúčaným odborníkmi na duševné zdravie.

Súčasná doba priniesla mnoho nových situácií a problémov, nad ktorými sme ešte pred rokom vôbec nemuseli premýšľať. Ľudia sú vystavení strachu z nákazy a zároveň čelia obavám z budúcnosti, ktoré súvisia so stratou zamestnania a následných finančných problémov. Psychickej pohode zároveň neprospieva frustrácia a osamelosť, ale ani vypätie spojené s online výučbou detí a domácim stereotypom.

„Izolácia je nutná, je to pre dobro nás všetkých a všetko raz skončí,“ povzbudzuje psychologička Sandra Wheatleyová. „Minulý rok nám psychicky pomáhalo to, že sme si mysleli, že to bude iba raz. Po ďalšom sprísnení opatrení a v ďalšom lockdowne je to ťažšie.“

Zdroj: gettyimages.com

Pripomína však, že ak sa momentálne cítite byť na dne, nemusí to znamenať, že sa nedokážete prispôsobiť a neprekonáte to. „Úprava nášho myslenia je niečo, čo musíme robiť vedome. Spočítajte svoje pozitíva a opakujte si, aký ste šťastný, pretože vaši blízki sú v poriadku. Máme za čo vďačiť, veď už sa začalo očkovať a potom už prídu lepšie dni. Všetky tieto veci znejú ako klišé, ale pomáhajú,“ vysvetľuje odborníčka.

A pokiaľ ste už zo súčasnej situácie zúfalý, vyskúšajte nasledujúce tipy, ktoré vám pomôžu udržať sa v psychickej rovnováhe.

Zostaňte online

Možno nemôžete stretávať svojich priateľov a blízkych tak často ako kedysi, ale pre dobré duševné zdravie je nevyhnutné zostať v kontakte s ľuďmi, ktorých máte radi. Takže zdvihnite telefón, spojte sa cez videohovor alebo komunikujte cez čet.

Zdroj: Getty Images

Hovorte o tom

Cítiť strach v súčasnej situácii je úplne normálne. Je preto v poriadku podeliť sa o svoje obavy s dobrými priateľmi a môže to dokonca pomôcť aj im. Ak nemáte nikoho, s kým by ste sa mohli porozprávať, na internete sú dostupné kontakty na linky pomoci, tak ich využite.

Starajte sa o seba

Dôležité nie je iba duševné, ale aj fyzické zdravie a v skutočnosti má veľký vplyv na to, ako sa cítite. Ale v takýchto chvíľach je ľahké na to zabudnúť. Ľudia majú totiž tendenciu správať sa tak, že sa nakoniec cítia ešte horšie. Takže: zdravo jedzte, pite veľa vody, vyhýbajte sa fajčeniu, obmedzujte pitie alkoholu a zabudnite na užívanie drog. Najdôležitejšie je zostať aktívny. Práve to zlepší vašu náladu. Ak nemôžete ísť von, vyhľadajte si na internete nejaké cvičenie.

Zdroj: Gettty Images

Držte úzkosť pod kontrolou

Pri všetkej tejto neistote je prirodzené cítiť úzkosť. Ale pre niektorých je to natoľko intenzívne, že to ovplyvňuje ich každodenný život. Dávajte si preto pozor na to, s kým sa rozprávate a odkiaľ čerpáte informácie. Zároveň sa zmierte s tým, že sú veci, ktoré nemôžete zmeniť. Vyskúšajte aj niečo praktické na zvládnutie úzkosti. Vypíšte svoje starosti na papier alebo si urobte dychové cvičenia.

Pozor na správy

Je ľahké sledovať správy po celý deň. To však môže znamenať katastrofu pre vaše duševné zdravie. Používajte teda iba dôveryhodné zdroje a obmedzte čas, ktorý trávite sledovaním situácie. Vždy si overte informácie, ktoré nájdete na sociálnych sieťach alebo ktoré ste sa dozvedeli od iných.

Robte to, čo milujete

Keď sa cítime úzkostlivo, osamelo alebo na dne, často prestaneme robiť veci, ktoré máme radi. Pre naše duševné zdravie je však nevyhnutné, aby sme ich vykonávali neustále, pretože sú vynikajúcim nástrojom v boji proti stresu. Zamerajte sa preto na svoje obľúbené koníčky, ak to zvládnete doma. Ak nie, nájdite si niečo nové, čo máte radi, či už je to pečenie, kreslenie alebo hra so skladačkami.

Relaxujte

Relaxácia nie je lenivosť, je to dôležitý spôsob, ako zlepšiť svoju náladu, pretože vám to pomôže vyrovnať sa s úzkosťou a starosťami.

Zdroj: Getty Images

Dobre sa vyspite

Všetci vieme, že sa cítime lepšie, ak sa dobre vyspíme. Pomôcť by vám mohol aj pravidelný spánkový režim a pokoj pred spánkom bez televízie či počítača. Dopriať si môžete aj horúci kúpeľ.

Urobte si praktické plány

Zahnať úzkosť vám môže aj plánovanie. Vopred myslite na to, čo všetko budete potrebovať, ak budete nútený zostať v izolácii. Poraďte sa so susedmi, priateľmi alebo zisťujte, ako fungujú doručovateľské služby vo vašom okolí. A ak sa staráte o niekoho, s kým nežijete, popremýšľajte nad tým, ako zabezpečíte starostlivosť aj o túto osobu.

Poznajte svoje práva

Starosť o peniaze môže byť spúšťačom veľkých duševných problémom. Zistite si preto viac o vašich právach, ktoré si môžete uplatniť voči zamestnávateľovi alebo si overte, či nepatríte do cieľovej skupiny, ktorej poskytne pomoc štát.