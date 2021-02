PRAHA - Určite si sa niekedy ocitol na mieste, kde si si povedal, že by tu pokojne mohli kedykoľvek natočiť horor. My ťa presne na takéto miesto dnes zoberieme. Nie, nemusíš sa báť, že by išlo o slovenské nemocnice. Vyberieme sa o niekoľko stoviek kilometrov ďalej od Slovenska, konkrétne do Prahy.