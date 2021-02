BRATISLAVA - Tiež sa každé ráno spoliehate na to, že vás k mysleniu naštartuje šálka kávy? Je pravdou, že dokáže na krátky čas povzbudiť výkon a sústredenosť, no okrem nej je tu aj niekoľko ďalších potravín, ktoré stoja za povšimnutie. Majú výnimočnú schopnosť pozitívne ovplyvniť mentálnu aktivitu, náladu, pamäť či schopnosť sústrediť sa. Viete, ktoré to sú?