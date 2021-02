Zdroj: Visit Norway

Každý cestovateľ má svoj wishlist krajín, ktoré by chcel v budúcnosti navštíviť. Niektoré z nich sú pre nás síce atraktívne, ale odrádzajú nás také praktické veci ako napríklad komplikované cestovanie, ale aj vysoké výdavky. Nórsko nepochybne patrí k nádherným, ale aj tým drahším krajinám. Možno však práve teraz prišiel ten správny čas, aby ste po cestovateľskej pauze investovali aj do výletov do takýchto lokalít.