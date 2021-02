Ondrej Jurišta, raper z kapely Dornkappel, napísal emotívnu skladbu, venovanú svojmu otcovi, ktorého tragicky stratil, keď bol ešte malý chlapec. Posiela mu silný odkaz, a to spolu s videoklipom. Mladý autor a interpret prichádza s novinkou, v ktorej rapuje do skladby Johanna Sebastiana Bacha, čím sa zaraďuje medzi prvých slovenských interpretov, ktorí rapujú do klasickej hudby.