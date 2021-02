Bicep vydali zbierku meditatívnych beatov definovaných svetom dvoch ostrovov

RECENZIA - Je to tep srdca, kreovanie svojho vlastného sveta, je to únik, je to bezstarostnosť a ľahkosť, je to radosť, je to tvoj malý bezpečný kúsok priestoru, ktorý ti nikto nevezme. Takto opisuje duo Bicep "tanečnú horúčku" a zvuk klubov, ktorý v rokoch pred pandémiou zachvátil rodný Belfast, podobne ako tomu bolo už dávno predtým v mekke tanečnej hudby, Londýne. Zážitky z oboch miest sa ostentatívne otlačili do ich druhej nahrávky s názvom Isles.