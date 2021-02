NEW YORK - Nike prišiel s neuveriteľným objavom. Tenisky, ktoré nemusíme šnurovať, sme síce poznali aj doteraz, no napriek tomu boli pri obúvaní stále potrebné ruky. Spoločnosť s legendárnou fajkou v logu však uviedla na trh revolučné topánky Nike GO FlyEase, ktoré si obuješ úplne bez rúk.