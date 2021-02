Vo štvrtok 4. februára zverejnila bratislavská indie kapela Queer Jane videoklip ku skladbe I Went To See My Face. Je to v poradí už siedmy videoklip z ostatného štúdiového albumu Amen Dolores, ktorý v marci minulého roka vydalo nezávislé vydavateľstvo Bruuder Records v podobe LP, CD a digitálne zverejnený vo všetkých dostupných streamovacích službách.