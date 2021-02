Prvá slovenská loď: V Komárne spustili na hladinu luxusnú Albertinu

Zdroj: TASR - Michal Svítok

V komárňanských lodeniciach spustili v stredu na vodu lodným výťahom luxusnú riečnu osobnú loď Albertina, ktorá by mala byť dokončená do štyroch mesiacov, potom by sa mala plaviť na európskych riekach. Loď naprojektovali v kancelárii v Komárne. Motory, vzduchotechniku, interiéry vyrábajú a dodávajú slovenské firmy, pričom slovenskí architekti projektovali aj interiéry.