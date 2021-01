Malá nenápadná plazivá rastlinka zo Stredomoria. Kedysi populárna v Egypte, dnes si ňou ochucuje jedlo celý svet. Tymian výborne chutí k rôznym druhom mäsa, do polievok a nálevov, no svoje uplatnenie by mohol mať aj v boji proti koronavírusu.