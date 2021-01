BRATISLAVA - Spomalený metabolizmus nie je len výmyslom ľudí, ktorí si radi doprajú. O slovo sa hlási najmä s pribúdajúcimi rokmi, ale aj so zmenou životného štýlu, v ktorom už človek nemá toľko pohybu ako kedysi. Cítite sa v poslednej dobe vo svojom tele nespokojne? V súvislosti so spomalením metabolizmu sa objavuje niekoľko varovných signálov, ktorým by ste mali venovať pozornosť.