Jamajka

Zdroj: Getty Images

Jamajka sa nachádza v západnej časti Karibiku a ponúka celoročne príjemné počasie. V našich mysliach je to možno len ďalší exotický ostrov, ktorý nám okrem pláží nemá čo poskytnúť. No to je jeden veľký omyl, pretože krajina je plná historických i prírodných prekvapení. Nachádza sa tam napríklad až 120 riek, ktoré využívajú na rôzne vodné športy a tešiť sa môžete aj na túry k nádherným vodopádom.