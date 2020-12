BRATISLAVA - Slúchadlá sú neodmysliteľnou súčasťou práce počas home office. No a tento rok sa mnohí z nás do takejto situácie dostali aj bez toho, aby to mali zadefinované v zmluve. Ak aj ty hľadáš slúchadlá na konferenčný hovor, ktoré ti dobre sadnú, budú pohodlné, kvalitné a za dobrú cenu, predstavím ti zopár dobrých rád a tipov.