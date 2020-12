Najedol si sa do prasknutia a teraz ťa láme do postele? Vysvetlíme ti, prečo si unavený

BRATISLAVA - Z detstva si pamätám na úkaz, ktorý sa u nás doma vyskytoval pravidelne. Po výdatnom nedeľnom obede, ktorý pozostával zo slepačieho vývaru, bravčových rezňov a koláča so šľahačkou, sme všetci upadli do kómy. Každý zaliezol do svojej izby a dal si výdatného šlofíka. Naše trávenie dostalo taký šok, že o učení, čítaní či len pozeraní telky nemohla byť ani reč. Aj dnes mnohí z nás upadajú po obede do „food comy“. Prečítaj si prečo je tomu tak a ako predísť ďalšiemu premrhanému poobediu.