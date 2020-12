Unikátna expedícia Slovákov: Chcú splaviť divokú Amazonku na kanoe bez motora!

Amazonka patrí k najzaujímavejším, no zároveň najnebezpečnejším riekam na svete. Jej povodie zaberá viac ako 7 miliónov kilometrov štvorcových a jej prietok je väčší, než má sedem ďalších najväčších riek sveta dohromady. Ak by ste sa chceli dostať od prameňa k ústiu alebo opačne, museli by ste prejsť takmer 7 tisíc kilometrov - v nehostinnom prostredí plnom jedovatých rastlín a zvierat či tropických parazitov. Viktor a Jakub sa chcú pokúsiť práve o to.