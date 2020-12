BRATISLAVA - Nepamätám si, že by moja mama niekedy chodila do práce, jej miesto bolo v kuchyni. Okrem neustáleho varenia, prania a žehlenia sa starala o záhradu, statok a aby toho nebolo málo, aj o bezvládnych, starých rodičov. Istým spôsobom som ju obdivovala. Prvá vstávala a večer posledná padala do postele. Napriek tomu sa nikdy na svoj údel nesťažovala a snažila sa ticho a bez reptania slúžiť ostatným.