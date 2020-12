Väčšinu ľudí od chôdze po schodoch odradí to, že sa pri tom zadýchajú. Samozrejme, táto činnosť je fyzicky náročnejšia, ako bežné kráčanie, no ak to budete robiť pravidelne, dýchanie sa upraví. Okrem toho, že zlepšíte svoju kondíciu, vylepší sa aj vaša postava.