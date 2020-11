RECENZIA - Hmla, na zemi mokro, ráno prestupuje šeď. Nastupujem do metra plného neznámych postáv, ktorým vzali rúška z tvárí aj zvyšok z toho mála emócií, ktoré si v ňom pred pandémiou vymieňali. Slúchadlá do uší, Spotify, Shore, play. Nie je to prvýkrát, čo si album púšťam. Ale priestor okolo znova naberá farby a myšlienky pomaličky strácajú iritujúci podtón.