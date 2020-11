Mladíci bodujú s parádnym retro videom: Ako by to vyzeralo, keby sa koronavírus objavil o niekoľko desaťročí skôr?

BRATISLAVA - Pandémia zmenila všetko, čo sme poznali a poriadne zamávala celou spoločnosťou. A to nie len na Slovensku. Všetky krajiny sa boria s nejakým problémom a ľudia sa snažia navzájom si pomáhať. Aj pomerne modernú spoločnosť položil koronavírus na lopatky a možno aj preto sa mladíci z YouTube kanálu Československá televízia rozhodli natočiť video o tom, ako by to vyzeralo, keby pandémia zasiahla Československú socialistickú republiku.