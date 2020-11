Každému z nás ujde denne v priemere 15-krát, niekedy sa to môže vyšplhať až na číslo 40! Je to spôsobené zachyteným vzduchom a telesnými plynmi. Aj keď je to úplne normálny proces, môže nás to dostať do trápnej situácie, preto sa väčšina z nás snaží "plyny" zadržiavať. To však nie je dobrý nápad.