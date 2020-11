LOS ANGELES - Po dlhých 15 rokoch vydali System of a Down, jedna z najrešpektovanejších a najúspešnejších rockových kapiel posledných dekád, novú hudbu. Čakanie, ktoré trvalo od vydania albumov Mezmerize a Hypnotize v roku 2005, ukončila dvojica skladieb Protect the Land a Genocidal Humanoidz, ktoré vznikli ako reakcia na zabíjanie arménskych civilistov v Náhornom Karabachu.