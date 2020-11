BRATISLAVA - V závere septembra projekt Rakovicky vydal singel a videoklip Hot Days Like These. Ubehol presne mesiac a hudobný tandem Marek Rakovický - Oliver Fillner sa opäť hlási o slovo. Tentokrát v novinke False Lights, do ktorej si prizvali špeciálneho hosťa, slovenského rapera s medzinárodnými koreňmi D-Flya.