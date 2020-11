BRATISLAVA - Má význam začať s chudnutím na jeseň? Ak sa s touto myšlienkou pohrávate, vedzte, že na zdravé chudnutie je ten správny čas kedykoľvek. Nemusíte čakať na novoročné predsavzatie. Už najbližšie týždne sa môžete pokúsiť dostať do formy, a to aj bez rizika jojo efektu. Máte na to hneď niekoľko dobrých dôvodov.