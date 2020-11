BRATISLAVA - Časy, kedy bola povinná vojenská služba, sú už dávno preč. Pre niekoho žiaľ, pre iných našťastie. Podstatné je však teraz to, že mnohé kasárne po celom Slovensku (a že to nie je prípad len našej krajiny) momentálne zívajú prázdnotou. Štát nemá dostatok financií, aby sa o ne staral a úprimne, bolo by to aj poriadne neefektívne.