BRATISLAVA - Kinematografia tento rok utŕžila hlbokú ranu a zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa mala v blízkej budúcnosti opäť postaviť na nohy. Veľké filmové štúdiá minimalizujú svoje straty, a to aj za cenu toho, že sa vzdajú filmu, ktorý zafinancovali. Tak to bolo aj prípade The Trial of the Chicago 7, ktorý mnohí označujú za najlepší film tohto roka.