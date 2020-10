Železničné nešťastie na stanici Montparnasse

Zdroj: Wikipedia

22. október 1895 je dátum, ktorý sa navždy zapísal do dejín verejnej dopravy. V porovnaní s inými historickými míľnikmi však vskutku bizarne. V to utorkové popoludnie totiž vlak prerazil stenu stanice a zostal visieť na fasáde, z čoho vznikla kultová fotografia z dielne spoločnosti Studio Lévy and Sons.