BRATISLAVA - Slovenský producent Duhan predstavuje nový singel s názvom Ask the Dust. Spája v ňom tanečný beat so zaprášenými samplami, zvukom živého saxofónu a atmosférickými zvukmi zo syntetizátora. Na spoluprácu si prizval rakúskeho saxofonistu Markusa Ecklmayra, vystupujúceho pod prezývkou Max the Sax, ktorý je známy z formácie Parov Stelar Band.