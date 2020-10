Ako vidí svet autista? Vždy raňajkuje rovnaké množstvo vločiek a oblieka si presný počet kusov oblečenia

BRATISLAVA - Žijú medzi nami. Často bez toho, aby sme si všimli, že sú zvláštni. Stopercentne to zistíme, až keď sa s nimi dáme do reči. Ľudia s autizmom sú v našej spoločnosti ešte stále považovaní za „tých iných“, hoci rozpätie ich sveta a reality by im mohol nejeden závidieť. Autistický génius a savant Daniel Tammet ťa v knihe Narodený v modrú stredu vezme do sveta poskladaného z čísel a farieb, v ktorom bežné vnímanie reality nemá svoje miesto.