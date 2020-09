BRATISLAVA - Budúcnosť. Pod týmto slovom si všetci predstavíme lietajúce autá, čipy v ruke, maximálne ekologické prostredie, no a samozrejme, robotov. Veď čo by to bol za moderný svet bez umelej inteligencie, ktorá zariadi, aby sme my, ľudia, nemuseli robiť vôbec nič?