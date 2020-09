Kráska (40) chcela ešte nedávno umrieť na klinike Dignitas: No nastal totálny zvrat, hotový zázrak!

Thorntonová odmalička bojovala so smrteľným genetickým ochorením - cystickou fibrózou. V roku 2013 sa objavila v rannej šou This Morning, kde prehovorila o svojich plánoch ukončenia života. Povedala, že keď sa jej stav zhorší natoľko, že sa to už nebude dať vydržať, pôjde na švajčiarsku kliniku Dignitas a podstúpi tam asistovanú samovraždu. Mala sa jej zúčastniť aj mam Debby.

Zdroj: Facebook/Jennie Thornton

Nedávno však Jennie prezradila, že štyri desaťročia bolesti sa v priebehu niekoľkých dní akoby zázrakom vyparili. Stalo sa tak vďaka tomu, že ako jedna zo 120 osôb vo Veľkej Británii začala užívať liek Kaftrio. "Vedela som, že som na zozname tohto lieku. Začala som ho brať v marci, no snažila som sa nedať najavo svoje nádeje," hovorí.

Prvú tabletku údajne užila v jednu sobotu o pol jedenástej dopoludnia. "Už o 16:30 sa zmiernil kašeľ, s ktorým som žila celý život," poznamenala. O dva týždne neskôr sa funkcia pľúc zvýšila z 30 percent na 60 a Angličanka pribrala 4,5 kila. Už ju netrápila dýchavičnosť ani vyčerpanosť. "Teraz sa stále smejem. Predtým som nemohla, lebo to zle vplývalo na moje pľúca. Cítím sa ako znovuzrodená. Stručne povedané, už nemám pocit, že by som chcela umrieť," zhrnula svoje pocity Jennie.

Aké sú príznaky cystickej fibrózy?

- opakujúce sa infekcie v oblasti hrudníka

- ťažkosti s priberaním

- vlhký kašeľ

- hnačka

- občasné pískanie v pľúcach

- dýchavičnosť