Londýn - Nadaný gitarista Štefan Klein pochádza z divokého južného Slovenska a so spievajúcim samorastom Adamom Stanleym z Juhoafrickej republiky ho okrem južného pôvodu spája aj momentálne pôsobisko Londýn, ale hlavne láska ku gitarovým kapelám z deväťdesiatych rokov a začiatku tisícročia. Tú dvojica pod menom Meantime pretavila do debutového albumu Absent, in Recovery.