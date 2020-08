Brno - Britsko-slovenské rock’n’rollové duo Craggy Collyde, ktoré sa na jar tohto roku predstavilo už svojou druhou nahrávkou na vinylovej platni – mini-albumom Wrapped up in Ribbons, vydalo k tomuto albumu prvý z pripravovaných videoklipov. Video k piesni In the Shade of the Wild Oak Tree má primiéru práve dnes.