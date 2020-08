BRATISLAVA - Svieži slovenský objav The AnyOne pred pár dňami predstavil videoklip k piesni Oh My God, Charlotte!. Ide už o deviaty singel štvorice rockových nadšencov a zdá sa, že by mohol byť prelomovým. "Šarlota", ktorá ako digitálny audio singel vyšla už na jar, sa totiž rýchlo stala ich najpočúvanejšou pesničkou na streamingových platformách a má zatiaľ najlepšie ohlasy na sociálnych sieťach.