Kamaráti v roku 1992 uzavreli dohodu: VIDEO Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, sú z nich milionári

WISCONSIN - Vytrvalí hráči lotérie a dobrí priatelia Thomas Cook a Joseph Feeney si takmer pred tridsiatimi rokmi potriasli rukami a sľúbili si, že ak jeden z nich vyhrá akúkoľvek čiastku, tak sa o ňu spravodlivo rozdelia. Na naplnenie tohto sľubu síce museli veľmi dlho čakať, ale je veľmi sympatické, že nešlo iba o prázdne reči, ktoré upadli do zabudnutia.

Denne sa stretávame s príbehmi ľudí, ktorí prišli o kamarátov či rodinu, keď išlo o veľké peniaze. Príbeh Thomasa Cooka a Josepha Feeneya je však iný, na dnešné pomery vskutku zriedkavý a dokazuje, že "slovo robí chlapa".

V roku 1992 sa vášniví a vytrvalí hráči lotérie dohodli, že ak jeden z nich niečo vyhrá, tak sa rozdelia na polovicu. Chlapské potrasenie rukami vtedy spečatilo "biznis", ku ktorému napokon došlo po dlhých 28. rokoch a Thomas svojím gestom ukázal, že svet nie je až taký zlý.

Keď totiž tento rok vyhral tučný jackpot vo Wisconsin State Lottery v hodnote 22 miliónov dolárov (19 miliónov eur), bez zaváhania dodržal slovo a rozdelil sa so svojim kamarátom tak, ako si to kedysi sľúbili. „Hrali sme každý týždeň a vždy sme žartovali, že sa raz podelíme o jackpot, ale nikdy sme si nemysleli, že naozaj vyhráme,“ hovorí výherca. „Keď sa niečo raz spečatí podaním rúk, je to najsilnejšia dohoda.“

Majiteľ šťastného žrebu si spomína, že keď nastal zlomový okamih a on jedného dňa pri raňajkách zistil, že vyhral, nemohol tomu uveriť. Požiadal preto manželku, aby všetko skontrolovala. Vzápätí telefonoval kamarátovi a oznámil mu, že v noci sa z neho stal milionár. Ten mu však neveril a myslel si, že je to iba žart.

Priatelia vraj ešte nemajú s peniazmi žiadne plány, ale Thomas už prezradil, že sa veľmi teší na to, ako bude tráviť viac času s vnúčatami. „Neviem si predstaviť lepší spôsob odchodu do dôchodku,“ hovorí. S Josephom tiež možno vylepšia Chrysler PT Cruiser, na ktorom podnikajú spoločné výlety.