BANSKÁ ŠTIAVNICA - Festival Voicingers má v Poľsku dlhoročnú tradíciu a verzia "on Tour" prináša tento koncept aj do ďalších krajín. Po tretí raz bude medzi nimi aj Slovensko, tentoraz sa uskutoční v termíne od 3. do 9. augusta v Banskej Štiavnici, ktorá je čoraz výraznejším slovenským centrom kultúry a umenia.