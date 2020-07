Smrteľnými kiahňami sa nakazilo 50 miliónov ľudí ročne: Rusi vyšľachtili nový druh, mali ho predávať na čiernom trhu

BRATISLAVA - V dnešných dňoch nás opäť zaplavuje väčší počet infikovaných novým koronavírusom, a to aj napriek tomu, že to chvíľu smerovalo k šťastnému koncu. Hoci vedci intenzívne pracujú na vakcíne, veľké množstvo ľudí sa hrdo pýši tým, že očkovanie jednoducho odmietne. Keby však malo ľudstvo podobný prístup v období, keď svet sužovali pravé kiahne, rozhodne by dnešná spoločnosť vyzerala inak.