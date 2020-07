BRATISLAVA - V roku 2013 sme boli svedkami vydania doteraz najviac oceňovanej hry všetkých čias – na PlayStation 3 dorazilo The Last of Us. Na evente E3 v roku 2016, kde predstavili pokračovanie tejto instantnej klasiky, dav priamo šalel. Sľuby tvorcov boli veľké, rovnako však aj očakávania širokej verejnosti hráčov. Doručila ich táto nová PlayStation exkluzivita?