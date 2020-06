Nitrianska skupina Luvver v ostatných mesiacoch pravidelne každé dva týždne zverejnila novú skladbu. Navnaďuje tak fanúšikov na jesenné vydanie albumu It Is VVhat It Is. Piatou a zároveň poslednou piesňou z tejto série je singel Vile/Divine. V článku si môžete vypočuť aj predchádzajúcu novinku Vibes, ktorá je druhým najúspešnejším songom tejto série.