Štyridsiatka je určitým medzníkom. Hormóny sa menia a pomalší metabolizmus môže spôsobiť, že chudnutie bude zložitejšie ako predtým. Neznamená to však, že by sme mali hodiť flintu do žita. Naopak, treba zabrať, lebo v päťdesiatke to bude ešte ťažšie!