Ak chceme zhodiť nadbytočné kilogramy, musíme zmeniť jedálniček a zaradiť do neho viac zeleniny. Otázkou ostáva, aké množstvo treba jesť a ktorá je tá pravá. Ak to má byť zelenina, ktorá podporuje chudnutie a metabolizmus, mala by mať minimum kalórií a čo najnižší glykemický index.