SOBRANCE - Slovenské duo Kinsfolk predstavuje nový singel All My Friends Are Getting Married. K novinke pripravili hudobníci skvelý retro vizuál, v ktorom okrem aktuálnych záberov dvojice dominujú krátke "výstrižky" zo svadobných VHS kaziet ich rodičov a rodičov ich priateľov. O finálny zvuk piesne s hitovým potenciálom sa postaral dánsky producent Joel Krozer.