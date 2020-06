Ekologická katastrofa v Rusku: FOTO V rieke skončilo tisícky ton paliva, obnova potrvá desaťročia!

Podľa informácií ruského štátneho dozorcu životného prostredia sa v piatok pred sibírskym mestom Norilsk zrútila nádrž na naftu. V rieke tak skončilo 15-tisíc ton paliva. Vladimir Putin v dôsledku tejto nehody vyhlásil mimoriadny stav.

V stredu kritizoval oneskorenie v reakcii na vyčistenie rieky. Norilsk Nikel, kovový gigant, ktorý vlastní dcérsku spoločnosť zodpovednú za únik paliva, trvá na tom, že o katastrofe okamžite informoval príslušné orgány.

Zdroj: SITA/AP

Greenpeace Rusko prehlásilo, že táto nehoda bola „prvou nehodou takéhoto rozsahu v Arktíde“. Dokonca ju prirovnalo ku katastrofe, ktorý zapríčinil ropný tanker Exxon Valdez pri pobreží Aljašky v roku 1989. Ruský vyšetrovací výbor uviedol, že dozorca elektrárne bol zadržaný a čoskoro bude obvinený zo znečisťovania životného prostredia a zanedbania bezpečnosti.

Hovorca Ruskej námornej záchrannej služby Andei Malov informoval o tom, že vo štvrtok na miesto dorazili odborníci, aby škvrny od paliva odstránili. „V Arktíde podobné škvrny doposiaľ nikdy neboli. Musí sa to čistiť veľmi rýchlo, pretože palivo sa rozpúšťa vo vode,“ informoval Malov.

Zdroj: TASR/RU-RTR Russian Television via AP

Rieka Ambarnaya, ktorú postihla naftová katastrofa, priteká do jazera Pyasino, ktoré je hlavným zdrojom vody pre celý polostrov Taimyr. Hovorca ruskej rybárskej agentúry Dmitrij Klokov poznamenal, že obnovenie znečisteného vodného systému bude trvať desaťročia.

„Rozsah tejto katastrofy je podceňovaný,“ uviedol Klovov. Dodal, že väčšina paliva už klesla na dno rieky a nachádza sa aj v jazere.

Malov uviedol, že záchranná služba pripravila v rieke šesť boxov na zadržanie ropy a na odčerpávanie používa špeciálne zariadenia. Čistiacu misiu však brzdí nedostatok ciest v tejto oblasti a veterné počasie. To zapríčiňuje pohyb ľadových krýh, ktoré narúšajú bariéry a zachytené palivo uvoľňujú späť do vody.

Zdroj: SITA/AP

„Je to močaristé územie, dá sa tam dostať iba na terénnych vozidlách,“ objasnil Malov a poznamenal, že zozbierané palivo bude musieť zostať v špeciálnych nádržiach v rieke až do zimy.

Norilsk Nikel sa domnieva, že za nehodu môže ustupujúci permafrost, ktorý sa v dôsledku klimatických zmien topí. Odborník zo Svetového fondu pre prírodu ale tvrdí, že nehoda by sa nestala, keby spoločnosť dodržiavala pravidlá. Podľa ruského práva by totiž okolo nádrže s palivom mala byť vybudovaná ochranná konštrukcia, ktorá by zadržala väčšinu unikajúceho paliva.

„Veľa viny leží na pleciach spoločnosti,“ dodal odborník.