Ľudia, ktorí trpia záchvatmi paniky, veľmi dobre poznajú, keď to „na nich ide.“ Pocity úzkosti sa snažia potlačiť hneď, ako sa začnú objavovať, aby sa nevystupňovali. Nie je to také ľahké. Tento trik by však mohol zabrať. Stačí k tomu jediná kocka ľadu!